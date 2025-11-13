Elsa Pataky afirma que "aceptar la edad es maravilloso": "No me cambiaría por volver a tener las inseguridades de los 20 años"

"Creo que madurar es difícil pero a la vez te da una tranquilidad increíble", Afirma Elsa Pataky, que insiste en que "a veces es difícil de aceptar, pero si te cuidas, haces deporte y te sientes bien por dentro, es lo importante".

Elsa Pataky ha sido una de las galardonadas en los Premios Glamour women of the Year 2025. Además, en el evento al que acudió el día anterior reflexionó sobre el miedo a envejecer. "Creo que madurar es difícil pero a la vez te da una tranquilidad increíble", aseguro la actriz, que confesó que no se cambiaría "ni mucho menos por volver a tener las inseguridades que tenía con 20 años".

"Aceptar tu edad es maravilloso porque te da mucha sabiduría y aprendes muchas cosas", insistió la actriz, que explicó que "a veces es difícil de aceptar, pero si te cuidas, haces deporte y te sientes bien por dentro, es lo importante".

La actriz se encuentra en España promocionando su nuevo producto. "Se trata de unos polvos que mezclan varios componentes necesarios para las mujeres", explica Tatiana Arús, que afirma que, según dice la actriz, con esos polvos "se rejuvenece por dentro".

