Mario Vaquerizo toca en Uganda "el tambor de los chimpancés"... y Gotzon Mantuliz y él acaban "rodeados"

Gotzon Mantuliz, al mando de esta expedición y del programa Cazadores de imágenes, muestra a Mario Vaquerizo "el tambor de los chimpancés" y él no duda en tocarlo.

Tras viajar en un jeep durante nueve horas y media, Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo llegan por fin al parque nacional Kibale, en Uganda, un lugar célebre por ofrecer algunos de los mejores avistamientos de chimpancés en plena naturaleza. El presentador de este segundo programa de la primera temporada de Cazadores de imágenes está emocionado con esta visita. "Llegar aquí ha sido como un remanso de paz. Aquí he vivido algunos de los mejores momentos de mi vida con animales", desvela.

Mario también está encantado y destaca que todo es "precioso" y que el trayecto ha merecido la pena.

Pero la aventura no da tregua y se sumergen en la siguiente jornada de esta expedición al alba, con las primeras luces del día. Ambos, junto al equipo de este nuevo formato de laSexta, se adentran en la selva. "Si os alejáis mucho del grupo, os quedaréis solos ahí", les advierten nada más empezar.

"Esto es total. Es precioso, tío", dice el cantante de Las Nancys Rubias mientras anda por el bosque. Están buscando a los chimpancés para fotografiarlos, pero en la naturaleza también hay normas que seguir. "Hay que hablar bajito y es importante no imitar sus sonidos ni gesticular demasiado, porque ellos se comunican por expresión facial, sonidos y gestos, entonces, si señalas mucho o te mueves, se pueden malinterpretar las señales", explica justo antes de entrar en el corazón de la selva.

En un momento dado, Mario comienza a silbar como un pájaro y Gotzon alaba su destreza. "Empecé a silbar porque así me sentía como más... yo quería ser como los macarras del barrio, y no me salía al principio", le cuenta. Tras meterse "por un camino raro" y tocar "el tambor de los chimpancés", entran en una zona de ciénaga... y acaban perdiendo al grupo. "Vamos a los otros, a los otros rangers, que tienen localizado al otro grupo, que se han separado", dice con fastidio.

Pero todo va a cambiar pronto para ellos, porque parece que la llamada de Mario sí que ha surtido efecto finalmente, como puede verse en el vídeo sobre estas líneas.

*El programa Cazadores de imágenes: Mario Vaquerizo ya está disponible en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.