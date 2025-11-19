Mario Vaquerizo se pierde el cumpleaños de Alaska por estar con Gotzon Mantuliz en Uganda: "Es la primera vez en 26 años"

Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz buscan a los rinocerontes blancos en Uganda. Hoy es un día especial para Alaska, la mujer de Mario, y él no puede evitar echarla de menos.

Tras un emocionante e inesperado encuentro con una manada de cebras en Uganda, Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo siguen con su aventura con el afán ahora de encontrar a los rinocerontes blancos, otros de los grandes protagonistas de la fauna africana. "En los años setenta se cazaron todos los rinocerontes que había en Uganda, tanto negros como blancos. Con un programa de reintroducción, hay 48 en esta reserva" , cuenta el presentador de Cazadores de imágenes al artista y representante.

Gotzon está expectante y cuenta a Mario cómo protegerse en el caso de que la cosa se ponga complicada. "Estaremos atentos a su comportamiento para saber si estamos acercándonos demasiado. Si te cargase, tendríamos que escondernos detrás de un árbol para protegernos. Como ven mal, nos tenemos que quedar quietos", explica.

"Tienes que hacerle un vídeo a Olvi, que hoy es su cumple", recuerda de pronto Gotzon. "¿Tú sabes que es la primera vez en 26 años que no pasamos el cumpleaños juntos?", responde el marido de Alaska con cierta nostalgia.

Pero cuando los rinocerontes blancos aparecen en escena, todo pasa a un segundo plano. "La boca plana les ayuda a comer como aspiradoras", detalla el experto.

Uno de ellos comienza a acercarse demasiado y Mario no duda en levantarse y largarse de allí. "Careful", dice al equipo. Sin embargo, poco tiempo después, es él quien se acerca al animal. Un miembro de seguridad le llama la atención. Hay muy poca distancia entre ellos. "Sorry, me he venido arriba", se disculpa.

"Esto es impresionante, yo jamás hubiera pensado que un rinoceronte me iba a gustar", comenta. "Pero es que cuando los ves ahí, los ves moverse con ese 'saber foire'", comenta, queriendo decir, quizá 'savoir faire'. Mario nos va a demostrar que los idiomas no son lo suyo precisamente.

