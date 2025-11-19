Mario Vaquerizo habla con Gotzon Mantuliz sobre su accidente en pleno concierto: "Me salvó la vida ser una persona sana y deportista"

En el parque nacional de Kibale, en Uganda, Mario Vaquerizo recuerda uno de los momentos más complicados de su vida: el aparatoso accidente que sufrió sobre un escenario.

La aventura de Mario Vaquerizo en Uganda continúa un día más de la mano de Gotzon Mantuliz y el programa Cazadores de imágenes, el nuevo formato de laSexta. Ahora, ambos se dirigen al parque nacional de Kibale, conocido por ser uno de los mejores lugares del mundo para ver chimpancés en su hábitat natural.

Más de siete horas de coche los separan de su destino (aunque luego tardan nueve horas y media en llegar). Gotzon se preocupa por el cuello de Mario. "Tú ya sabes que yo tuve una caída muy seria. Tuve muchas fisuras en las cervicales", le cuenta.

El cantante de Las Nancys Rubias desvela cómo fue el accidente: "Caí así, para atrás. Me quedé casi cuatro minutos inconsciente con los ojos abiertos. Mis compañeros de grupo se pensaron que me había muerto". "Perdí también la visión", añade.

"Me dijeron que me salvó ser una persona sana, estar sano y ser deportista. Lo más importante es la vida", comenta.

Su ritmo de trabajo es frenético: además del grupo, escribe una columna en El Mundo, colabora en Los 40 y es representante de Fangoria y Alaska, su mujer.

"Pues igual este verano me animo y voy a verte, que os he visto solo por la tele", le dice Gotzon. "Pues en persona somos peor", bromea Mario, haciendo gala de su habitual sentido del humor.

Poco después, el artista tiene un momentazo en una gasolinera del país. "Ha empezado a echar gasolina él. Luego ha llegado otro tío a repostar y se ha montado en su moto y le ha dado una vuelta", desvela entre risas el presentador. "You are gasolinery beautiful", dice Mario a la propietaria de la gasolinera, demostrando una vez más su dominio del inglés.

*El programa Cazadores de imágenes: Mario Vaquerizo ya está disponible en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.