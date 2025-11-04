laSexta presenta 'Cazadores de imágenes', el nuevo programa de aventuras de Gotzon Mantuliz en busca de la mejor fotografía del mundo salvaje

El fotógrafo Gotzon Mantuliz se embarca junto a Arturo Valls, Silvia Abril o Mario Vaquerizo, entre otros famosos, en una expedición extraordinaria para capturar la imagen más impresionante de animales salvajes en libertad. ¿La recompensa?: publicar la imagen en el National Geographic.

laSexta se lanza a la aventura con 'Cazadores de imágenes', un nuevo formato que combina naturaleza, emoción y grandes experiencias de la mano del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz, y que llega muy pronto al Prime Time de la cadena.

En cada entrega, el presentador recorre espectaculares parajes acompañado de un invitado conocido para vivir una expedición única, en la que la observación, la paciencia y la conexión con la naturaleza serán las claves para lograr una imagen irrepetible.

A lo largo de la temporada, Gotzon y su invitado recorrerán algunos de los lugares más espectaculares del planeta, como Brasil, Maldivas, Alaska o Uganda, enfrentándose al reto de retratar a animales tan majestuosos como los gorilas o el lince ibérico.

Cada aventura pondrá a prueba su resistencia física, su capacidad de trabajar en equipo y su compromiso con la naturaleza, en un viaje que combina emoción, riesgo y una profunda admiración por la vida salvaje y cuya recompensa será publicar la imagen captada en la revista National Geographic.

Gotzon Mantuliz se pone al frente de 'Cazadores de imágenes', el viaje de laSexta por la naturaleza más salvaje

Gotzon Mantuliz, fotógrafo, aventurero y creador de contenido será el presentador de este nuevo formato de laSexta. Con más de 700.000 seguidores en Instagram, se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles en el ámbito de la comunicación y los contenidos de aventura.

Ganador de la quinta edición de 'El Desafío' en Antena 3 y de 'El Conquistador del fin del mundo' en EITB, Mantuliz ha demostrado una mezcla única de fortaleza física, disciplina y carisma. Además, ha sido presentador y comentarista del programa Safari Wazungu en EITB y colaborador en diversos medios.

En Cazadores de imágenes, pone al servicio del formato su experiencia y su sensibilidad fotográfica para inmortalizar la belleza de la naturaleza en su estado más puro, trasladando a la pantalla su compromiso con la aventura y el respeto por el entorno.

Invitados de lujo se suman a la aventura de 'Cazadores de imágenes'

El programa reunirá a grandes rostros del panorama televisivo en escenarios espectaculares de todo el mundo. Arturo Valls se adentrará en los bosques españoles para buscar al lince ibérico; Mamen Mendizábal viajará hasta Maldivas para enfrentarse al tiburón toro; y Silvia Abril buceará entre mantas mobulas en Baja California, en una experiencia tan divertida como extrema.

La aventura continuará con Miguel Ángel Muñoz, que explorará la selva brasileña en busca del jaguar y la anaconda; Mario Vaquerizo, que convivirá con gorilas en Uganda; y Patricia Conde, que se desplazará hasta Alaska para encontrarse cara a cara con osos salvajes.

En cada entrega, Gotzon Mantuliz compartirá con ellos conversaciones íntimas y momentos de convivencia que revelarán sus emociones, miedos y reflexiones, ofreciendo al espectador una mirada sincera y diferente sobre cada invitado.

Las fotografías de Gotzon Mantuliz se publicarán en National Geographic

La aventura comienza con Gotzon Mantuliz y su invitado viajando hacia un destino desconocido. Su misión es lograr acercarse lo máximo posible al animal elegido sin perturbar su entorno natural.

A lo largo del trayecto, ambos deberán enfrentarse a distintos desafíos y condiciones extremas mientras se adentran en territorios salvajes hasta alcanzar su objetivo final: capturar la fotografía perfecta.

El broche de oro de cada episodio será la publicación de la imagen en la revista National Geographic, un reconocimiento al esfuerzo y la destreza de los protagonistas.

Primer programa: Silvia Abril viaja hasta Baja California Sur

En el primer episodio Silvia Abril se une al aventurero y fotógrafo de naturaleza Gotzon Mantuliz en una expedición a Baja California Sur, uno de los paraísos naturales más impresionantes del planeta. Se adentran en las aguas del mar de Cortés, conocido por Jacques Cousteau como "el acuario del mundo", para vivir una experiencia única: capturar la imagen de la migración de las móbulas, las majestuosas mantas rayas que surcan estos mares.