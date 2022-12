"Hoy no me voy a mojar nada. Simplemente Patricia Conde no lo ha pasado bien en Masterchef", asegura El Sevilla en Aruser@s antes de alabar la valentía de la actriz a la hora de publicar su opinión sobre el programa de cocina. Unas declaraciones que han encendido la polémica.

"Ayer hablé por WhatsApp con cuatro o cinco exconcursantes del Masterchef Celebrity (yo estuve en el Celebrity) y todos opinamos lo mismo... Olé tú, Patricia Conde. Se ha atrevido y ha sido valiente", comenta el cantante de Mojinos Escozíos.

Pero El Sevilla no se queda ahí y va más allá en su reflexión. "¿Qué es lo que pensamos los demás, los que hemos estado allí? Olé tú, Patricia Conde, que ninguno de los que hemos salido de ahí hemos hablado", reconoce.

"Cómo estará la cosa que me atrevo antes a hablar de Putin y de que está mandándole sobres a todos aquellos que están a favor de Ucrania y no me atrevo a decir nada de lo que ocurrió y de lo que vimos en Masterchef Celebrity", comenta entre bromas el colaborador y 'politólogo' de Aruser@s.