El momento en el que en plena operación confirman que el hígado es válido para donar: "Una persona puede salvar su vida"

El equipo médico confirma durante la operación que el hígado es válido, por lo que se inicia el siguiente proceso: "Vamos a bajar ya a la receptora para comenzar el implante. En cuestión de una hora estaremos implantándolo".

Miguel Rabaneda, reportero de Apatrullando, entra en una operación de donación multiorgánica en el Hospital Virgen de la Arrixaca. En la operación, hasta tres equipos de cirujanos de diferentes hospitales hacen turnos para extraer sus órganos y ver si son adecuados para trasplantar. Por ello, Royo destaca que "aquí el problema es la coordinación": "Ahora mismo se abre todo y se ve cómo está cada uno y decide si su órgano es viable".

Después de que el equipo pulmonar tenga que descartar los pulmones, el equipo médico da la buena noticia de que el hígado es válido, por lo que se inicia el siguiente paso: "Vamos a bajar ya a la receptora para comenzar el implante".

"Hay ahora mismo una persona que puede salvar su vida gracias a que se le va a dar un hígado en buen estado", destaca Judith, encargada de la coordinación del trasplante, que detalla que "están pasando a la paciente que va a recibir el hígado a quirófano" por lo que "en cuestión de una hora" estarán "implantándolo".

