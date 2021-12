Miguel Ángel Muñoz ha contado en La Roca que su Tata y él hacen "listas de deseos por cumplir y propósitos para uno mismo todos los años desde 2009". "Con mi Tata he tenido la suerte de cumplirlos todos menos uno, ir a Los Ángeles", ha señalado, tras lo que ha relatado una experiencia vivida con ella que le hizo especial ilusión.

Y es que una de las cosas por hacer de la lista era viajar a Mérida para que su Tata fuera al cementerio a despedirse de su madre. "Ella no iba desde hace 50 años. Para mí era muy importante conocer sus raíces y que me lo contase ella. Esos días fueron... se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Por suerte los tengo retratados y los contamos ahí. Cada vez que le pongo la peli, le hace mucha ilusión", ha expresado el actor, quien ha reconocido que ha dejado de hacer proyectos por su Tata, pero que "Por amor no se renuncia a nada, son elecciones". "Estar con mi Tata es lo más importante", ha manifestado.