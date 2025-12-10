Hoy, en Cazadores de Imágenes, Gotzon Mantuliz y Mamen Mendizábal viajan a las Maldivas para bucear con tiburones tigre

En el capítulo de hoy de Cazadores de Imágenes, Gotzon Mantuliz y Mamen Mendizábal viajan hasta las Maldivas para bucear con tiburones tigre de más de 800 kilos, en un entorno de naturaleza salvaje y sin lujos, muy lejos de cualquier resort de postal.

laSexta continúa la aventura con una nueva entrega de Cazadores de Imágenes, el formato que combina naturaleza, emoción y grandes experiencias de la mano del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz. En el episodio de hoy, el presentador se sumerge en una de las aventuras más intensas de la temporada acompañado por la periodista Mamen Mendizábal. Juntos viajan hasta las Maldivas para bucear con tiburones tigre de más de 800 kilos, en un entorno de naturaleza salvaje y sin lujos, muy lejos de cualquier resort de postal.

Durante días, el equipo realiza numerosas inmersiones para conseguir la fotografía perfecta, viviendo momentos de pura adrenalina bajo el agua. Además, se embarcan en una travesía de más de 24 horas en busca del esquivo tiburón ballena.

Una experiencia única que Mamen describe como una de las mejores semanas de su vida, y un capítulo que combina emoción, respeto por la vida marina y el valor de enfrentarse a lo desconocido.

El objetivo es fotografiar al tiburón tigre.

En la primera temporada de Cazadores de imágenes...

Cada episodio de Cazadores de imágenes cuenta con un invitado distinto que acompaña a Gotzon Mantuliz en una expedición única en la que viven una experiencia inolvidable, repleta de emoción, riesgo y descubrimiento.

El programa reúne a grandes rostros del panorama televisivo en escenarios espectaculares de todo el mundo. La primera entrega estuvo protagoniza por Silvia Abril, que buceó entre mantas móbulas en Baja California. Después llegó el turno de Mario Vaquerizo, que viajó con Gotzon hasta Uganda para convivir con los gorilas, y después, Miguel Ángel Muñoz buscó a una anaconda en Brasil y Patricia Conde viajó hasta Alaska para encontrarse cara a cara con osos salvajes.

Ahora llega el turno de Mamen Mendizábal.

