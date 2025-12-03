Asombro total: Patricia Conde y Gotzon Mantuliz contemplan las mágicas auroras boreales de Alaska

Los aventureros disfrutan de una velada al calor del fuego hasta que una inesperada actividad solar ilumina el cielo con un "espectáculo de colores" que los deja sin aliento.

Cae noche en 'Cazadores de imágenes' y Patricia Conde y Gotzon Mantuliz buscan un refugio para pasar la noche con la esperanza de poder ver auroras boreales. Ambos comparten una agradable velada junto a todo el equipo bajo la luz de la luna y comiendo 'masmelos' en el fuego que ha hecho el aventurero.

Gotzon advierte que "podría haber actividad solar", a lo que la actriz se prepara para ver uno de los momentos más mágicos de la aventura. "Y de pronto, a las dos de la mañana me fui a echar un ratito y me llamó Gotzon alertándome", recuerda Patricia Conde.

"Es alucinante, cuesta creer que el cielo tome esas tonalidades, esas luces, esos bailes de colores", dice el influencer al ver las auroras. En el vídeo sobre estas líneas puedes disfrutar del emocionante momento.

