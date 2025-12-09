El dueño del restaurante Gochü desvela a Chicote sus duros inicios tras 11 años: "Me arruiné, perdí decenas de miles de euros"

Guillermo Campos es el dueño, chef y camarero de Gochu, una sidrería contemporánea en el barrio de Chamberí, en Madrid: "Empece con 24 años, hace 11 años y medio, y los primeros meses me arruiné".

En su búsqueda del local que prepare los mejores callos a la madrileña en Batalla de restaurantes, Alberto Chicote visita Gochü, la sidrería de Guillermo Campos en el barrio de Chamberí, Madrid. Mientras el exitoso chef habla con Guillermo, el resto de restauradores, Gonzalo de Pedro, Raquel Hernando y Javier Sánchez, inspeccionan Gochü.

"¡Cómo huele a parrilla superrico!", asegura Gonzalo del Pedro, dueño de El Pedrusco de Aldealcorvo, quien, además, destaca los "elementos de Asturias" en la decoración. "A diferencia de vuestros locales, este está más cuidado con el tema de sillas y madera, lo veo mas apetecible", confiesa Gonzalo al resto de restauradores.

Por su parte, Guillermo cuenta a Alberto Chicote sus duros inicios en el mundo de la hostelería. "Comencé con 24 años, hace ya 11 años y medio", recuerda Guillermo, que explica que él siempre había trabajado "en sala": "Había hecho mis pinitos en cocina, pero me hice los primeros años un máster que me costó decenas de miles de euros en pérdidas". Y es que los primeros años no fueron nada fáciles para Guillermo, que confiesa a Chicote que se arruinó: "Todo lo que había ahorrado se esfumó". "Mi madre me decia que llevaba una vida de mierda", asegura el ahora cocinero.

