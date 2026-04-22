La videollamada de Eduardo Casanova a Jordi Évole con famosos mientras hacía caca: "¡Y yo estaba en el psicólogo!"

"Mando haciendo una foto haciendo caca y lo digo", afirma Eduardo Casanova, que analiza una imagen de una videollamada en la que metió a Jordi Évole mientras estaba en terapia: "Está María León, Carmina Barrios...".

Marc Giró entrevista en el plató de Cara al Show a Jordi Évole y Eduardo Casanova, quienes presentan Sidosa, el documental producido por el periodista y protagonizado por el actor en el que Casanova cuenta su historia tras descubrir que tenía VIH siendo tan solo un adolescente. En el vídeo, Eduardo Casanova también desvela a Marc Giró su bar favorito de Japón, un local "regentado por una mujer trans que te recibe con los genitales suyos en formol": "Los enseña no como un trofeo sino como un elemento de supervivencia".

Por último, el presentador de Cara al Show pide al actor que le comente una imagen en la que aparece en una videollamada posando mientras está en el baño. "¡No tenéis vergüenza!", destaca Casanova, que explica los entresijos de la divertida escena: "¿No os pasa que cuando estáis en una llamada importante os pilla haciendo caca?". "Yo he hablado tanto con Jordi Évole haciendo caca... lo que pasa que yo mando una foto directamente porque cuando haces caca hay sonidos", explica el conocido actor, que reflexiona: "Yo, pasar el apuro de que haya sonidos sin que sepan lo que estoy haciendo me lo evito".

"Por eso mando la foto", explica Eduardo Casanova en el plató, donde Marc Giró enseña una imagen de otra videollamada en la que también aparecen más famosos. "Está María León, Carmina Barrios, Omar Ayuso... y yo haciendo caca", destaca Casanova, que explica que también aparece Jordi Évole, quien, en ese momento, estaba en el psicólogo. "Me metió en la llamada y yo estaba en terapia", recuerda Évole, que destaca que como Casanova le llamó tres veces "pensaba que le había pasado algo". "Así hacemos comunidad", destaca el actor, que manda un mensaje al público: "Probadlo, empezad a meter a gente random, a vuestra amiga, a vuestro ligue y a vuestra tía Paqui".

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró