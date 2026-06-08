Maxi Iglesias, Ricardo Darín, Enric Auquer y Leticia Sabater se suben al ascensor de Cara al Show con Marc Giró este martes

Las puertas del loco ascensor de Cara al Show se abren para recibir a los actores Maxi Iglesias y Ricardo Darín. Leticia Sabater también hace su aparición al ritmo de su 'salchipapa'. Enric Auquer también visitará el plató del nuevo programa de Marc Giró en laSexta.

Al ascensor de Cara al Show ha llegado el papa... pero no León XIV. Quien hace parada esta vez es Papá Noel, que aparece campana en mano y cargado de regalos. Y no de cualquier tipo: dos auténticos regalazos a la altura del nuevo programa de Marc Giró en laSexta: Ricardo Darín y Maxi Iglesias, dos invitados de lujo que se suman a una noche que promete risas, sorpresas y mucho espectáculo.

Pero la cosa no acaba ahí. Por el ascensor también se dejan caer papá Pitufo, algún que otro personaje inesperado y una invitada que nunca pasa desapercibida: Leticia Sabater, que llega armada con su ya legendaria salchi-papa, siguiendo con el juego de palabras, y dispuesta a revolucionarlo todo.

Una auténtica locura que se traslada del elevador al plató, donde Marc Giró volverá a desplegar su particular mezcla de ingenio, humor y entrevistas imposibles. Una de esas noches imprevisibles y memorables a las que el presentador catalán ya nos tiene más que acostumbrados. Y, por si fuera poco, también se suma a la fiesta el actor Enric Auquer.

Este martes, en laSexta, Cara al Show, con Marc Giró, Ricardo Darín, Maxi Iglesias, Leticia Sabater y Enric Auquer.

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