Ricardo Darín desvela el nombre del hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín: "Es un niño y se llama Dante"

"Se llama Dante, es un nombre como mucha significancia y muy bonito", destaca un orgulloso Ricardo Darín tras convertirse en abuelo después de nacer el hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín.

Úrsula Corberó y Ricardo Darín ya se han convertido en padres de su primer hijo, que ha nacido en la ciudad natal de la actriz, Barcelona. Ricardo Darín, que no puede evitar mostrar su alegría tras convertirse en abuelo, destaca en el vídeo principal de esta noticia que el bebé es un niño y ha sido parto natural.

"Todo fantástico fue, es fabuloso", afirma el orgulloso abuelo en el vídeo principal de esta noticia, donde confiesa el nombre del bebé: "Dante". "Se llama Dante sí, y es un nombre como mucha significancia y muy bonito", ha destacado el conocido actor.

Tras escucharle, desde el plató de Aruser@s aplauden la educación de Ricardo Darín con la prensa. "Es un ejemplo magnífico de cómo atender a los medios y que se acaben las especulaciones", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que el actor "es un señor".

"Bien por Úrsula Corberó y Chino Darín que, seguramente, hayan dicho que diera él la información cuando le pillaran en la entrada de la clínica", destaca, por su lado, Alba Gutiérrez. Algo que comparten desde el plató, donde Angie Cárdenas señala que como los actores dieron el visto bueno de dar la información a Ricardo Darín, este "no tuvo que pasarlo mal con la prensa".

