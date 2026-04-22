La reacción de Jordi Évole cuando Eduardo Casanova le dice que su forma de sentarse es de "perroflauta": "¡Se está amariconando!"

"Hostia, Edu, tía", responde Jordi Évole a Eduardo Casanova cuando el actor critica su forma de sentarse. "¡Habla en femenino!", destaca Casanova en el vídeo mientras Marc Giró responde: "¡Se está amariconando!".

Jordi Évole y Eduardo Casanova visitan a Marc Giró en el plató de Cara al Show para hablar de Sidosa, el documental producido por el periodista y protagonizado por el actor en el que Casanova cuenta su historia tras descubrir que tenía VIH.

En 'Sidosa', el director y actor Eduardo Casanova se convierte en el primer famoso en España en contar públicamente que vive con VIH. El propio Eduardo Casanova destaca en esta entrevista la importancia de que en España existen referentes de este tipo.

"El momento clave es cuando me pregunta por tres conocidos con VIH y yo empiezo a pensar y me voy a Freddie Mercury...", recuerda el periodista en el plató, donde Eduardo Casanova le interrumpe para llamarle la atención por su forma de sentarse. "No pongas las pierna así, te queda como de izquierdas, de perroflauta", afirma Eduardo Casanova a Jordi Évole, al que le insiste que poner "la pierna así es una ordinariez en un primer programa".

Por su parte, Marc Giró les mira intentando aguantar la risa hasta que, Jordi Évole, intentando defenderse suelta: "Hostia, Edu, tía". "¡Habla en femenino!", destaca muy contento Eduardo Casanova mientras Marc Giró afirma que Évole "se está amariconando". "¡Qué alegría!", insiste el actor.

La importancia de los referentes con VIH

Tras este cómico momento, Jordi Évole continúa con su reflexión sobre la falta de referentes: "Desde principios de los años 90 no hay nuevos referentes de personas conocidas que tienen VIH". "La falta de referentes hace desaparecer un camino sobre cómo decirlo", señala, por su lado, Eduardo Casanova, que destaca que "es importante hablarlo": "Hay que normalizar el VIH, una de cada 100 personas tiene VIH".

Por su parte, Jordi Évole dice a cámara su eslogan del documental: "Señores, este Sant Jordi, libro rosa y ¡Sidosa!".

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró