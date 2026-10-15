Raúl Arévalo reivindica la "energía de las mujeres" con las que ha trabajado en 'El Castillo': "Estoy cansado de algunos ambientes de set"

El actor visita Cara al Show para presentar 'El Castillo', la serie basada en el libro 'El proxeneta', de Mabel Lozano, y destaca el trabajo de sus compañeras en una producción en la que "el 90% del equipo han sido mujeres".

"Más que entrevista vengo como fan", reconoce Raúl Arévalo a su llegada a Cara al Show, donde acude como segundo invitado para presentar 'El Castillo', una serie de seis capítulos que aborda el mundo de la prostitución y la trata de mujeres. Marc Giró la define como una ficción "imprescindible" que dejará a los espectadores "destrozados" y les hará reflexionar sobre el país en el que viven.

La serie está basada en el libro 'El proxeneta', de Mabel Lozano, que documenta el funcionamiento de las redes de explotación sexual. El presentador de laSexta reivindica la labor de la autora, quien ha estado muchas veces "sola predicando ante el desierto" al denunciar esta realidad.

"El 90% del equipo eran mujeres y tú dices que has trabajado estupendamente en estas condiciones", comenta Giró. "Quiero repetir con ellas siempre, sin desmerecer a otros equipos. Hay algo que, haciendo autocrítica de los hombres, de determinado tipo de hombre, estoy cansado de algunos ambientes de set", comparte el actor.

El presentador de laSexta destaca que "esa mirada" se percibe en el resultado final, desde el respeto con el que se muestran los cuerpos hasta los diálogos y la forma de encuadrar la cámara. "Como espectador ves la serie y dices: 'Esto lo ha rodado una mujer'", apunta Giró.

Arévalo reconoce que el rodaje le ha permitido "aprender y reflexionar" sobre cómo se representa a las mujeres en la pantalla. Sin desvelar detalles de la trama, explica que "no aparecen cuerpos femeninos desnudos y que la historia está contada desde el punto de vista del proxeneta". "Una cosa que he aprendido es que en el cine, desde que existe, se ha rodado el cuerpo de la mujer fragmentando", ha explicado Arévalo, a lo que Marc Giró ha matizado: "Y sigue pasando".

*Vuelve a ver el programa de 'Cara al Show' con los hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Arde Bogotá, en atresplayer.

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