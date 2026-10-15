Marc Giró pone a prueba el paladar de los hermanos Roca haciendo puré la gastronomía: "De aquí os sale alguna idea para vuestro restaurante"

Los hermanos Roca tienen la increíble suerte de enfrentarse a la extraescolar de Cara al Show que, en esta ocasión, va a poner a prueba su sentido del gusto y su experiencia profesional.

Joan, Josep y Jordi, son el "triángulo equilátero" en el que se basa El Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo. Con tres estrellas Michelin a sus espaldas, los hermanos Roca, que representan cada uno de ellos la cocina, el vino y los postres, se la juegan en la extraescolar de Cara al Show.

Marc Giró pone a prueba su exquisito paladar y su experiencia profesional pasando por la trituradora algunos de los platos más cotidianos de la vida de los españoles, desde una pizza hasta unos callos a la madrileña, pasando por unas palomitas con refresco de Cola y uno de los platos estrella de su restaurante: los canelones.

¿Serán capaces de adivinar cuál es la 'delicia' culinaria que están comiendo tan solo con probar el puré?

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