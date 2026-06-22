García Aller, tras pedir Ayuso a Sánchez elecciones por la condena de Ábalos: "El PP lleva tanto pidiéndolas que ahora su voz pierde mucha fuerza"

La periodista Marta García Aller reacciona a la petición de adelanto electoral que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid tras conocer la sentencia del llamado caso mascarillas, que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel. En el vídeo, los detalles.

Tras conocer la sentencia del Supremo del llamado caso mascarillas, en la cual José Luis Ábalos y Koldo García se enfrentan a 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, y deja libre a Víctor de Aldama, por colaborar con la justicia, Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el presidente del Gobierno por la condena al que fue número dos del PSOE: "¿No es suficiente para que convoques elecciones?". Ayuso ha sido la primera persona del PP en pronunciarse tras conocer esta sentencia.

"El PP lleva tanto tiempo pidiendo elecciones y lleva tanto tiempo pidiendo dimisiones que ahora, pese a la gravedad de lo que estamos viendo, pierden mucha fuerza las voces del PP que se echan las manos a la cabeza", asegura la periodista de 'El Confidencial', Marta García Aller tras conocer estas palabras de la presidenta madrileña.

No obstante, es cierto que "Ábalos no era un desconocido para Sánchez y no tenía credibilidad cuando hace un año dijo que en lo personal no le conocía porque sabemos que era una de sus personas más íntimas, como luego lo fue Santos Cerdán, que fue quien le sustituyó. Y creo que el presidente del Gobierno todavía no ha dado todas las explicaciones que debería, ni a los ciudadanos ni a los militante".

Es por ello que la periodista sostiene que el PSOE y el Gobierno no cree que estén transmitiendo la gravedad del caso: "Era Ábalos quien en la moción de censura [de 2018] salió a decir que prometía la regeneración que ahora mismo da el Tribunal por probado que era la persona con más poder en esa trama criminal, aunque es verdad que el corruptor y el que ponía el dinero era Aldama", concluye la periodista.

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