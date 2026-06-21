Joaquim Bosch, sobre Zapatero: "Se junta la responsabilidad penal con la ejemplaridad pública"

El magistrado Joaquim Bosch asegura que entiende que Zapatero se acoja su derecho a no declarar, pero cree que la ciudadanía tiene derecho a saber.

El magistrado Joaquim Bosch analiza en La Roca las últimas noticias sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y las declaraciones que ha ofrecido recientemente ante el juez y señala que en este caso, como en el de Begoña Gómez, se unen dos factores: "la responsabilidad penal y la ejemplaridad pública".

"No olvidamos que Zapatero es una figura institucional. Tiene una oficina pública con una retribución importante, dos asesores pagados por el Estado, chófer, vehículo oficial...", enumera. "Eso exige unas explicaciones", asegura.

Aunque le reconoce el derecho a no declarar, como por ejemplo ha hecho en "el tema de las joyas", pero cree que "desde la ejemplaridad pública la ciudadanía tiene derecho a conocer de dónde ha salido todo esto y es evidente que es de las pocas personas que puede saberlo".

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