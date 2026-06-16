Una mariquita ofendida irrumpe en el monólogo de Marc Giró para diferenciarse de los gays: "Vivimos donde ustedes hacen 'cruising'"

Los insectos también tienen sus derechos y las mariquitas están hartas de ser continuamente confundidas con los gays. Ellas tienen su propia identidad. Y si no, que se lo digan a la que irrumpe en el monólogo de Marc Giró.

"Los gays me caen muy bien, pero no puedo con los mariquitas", dice un mensaje de una 'hater' que Marc Giró recupera en su monólogo inicial de hoy de Cara al Show. El presentador quiere que la inclusividad llegue hasta a aquellos que tanto le odian y por eso les ha dado su espacio en el programa de laSexta con una sección llamada 'Hate Oír'.

Marc no puede evitar preguntarse a qué se refiere esta persona con "gays": "¿A los maricas que no se nota que son maricas y que además tienen mellizos?". Harta de que se use la palabra 'mariquita' con esa ligereza, una mariquita 'de verdad' irrumpe en el plató para poner los puntos de sus alas sobre las íes.

Está "muy cabreada", advierte. "¡Ya está bien! ¡Estamos hartas de que nos utilicen para insultarles a ustedes! ¡Basta ya!", vocifera. "A ver cuándo se da cuenta la sociedad en la que vivimos de que un gay no tiene nada de mariquita", reclama. Porque no, los gays no tienen alas ni antenas. Tampoco comen pulgones, como estos insectos. "Yo pulgones no como, para ser mariquita como otras cosas", se intenta disculpar Giró, para después reconocer que de vez en cuando cae alguna "oruga".

"Nosotras vivimos en sitios con vegetación abundante. Por cierto, ahí donde ustedes hacen 'cruising'", desvela la mariquita, que asegura que ha visto de todo. Antes de irse, amenaza al presentador: "Que no le vuelva yo a oír hablar nunca más así de las mariquitas". Ahora Marc es un "maricón deconstruido".

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