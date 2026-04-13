Marc Giró, sobre Pedro Sánchez: "Vendrá a Cara al Show, pero no sabemos en calidad de qué"

'Cara al Show', lo nuevo de Marc Giró en laSexta, apunta alto: su lista de invitados incluye nombres de primera línea, con el presidente del Gobierno en el punto de mira: "Pedro Sánchez se comprometió a venir".

'Cara al Show', el nuevo programa de Marc Giró que pronto se estrena en laSexta, contará con invitados de primer nivel en una lista en la que incluso ha llegado a sonar el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, el propio presentador ha abordado entre risas las dificultades de cuadrar agendas: "Esto de los políticos es un rollo patatero, porque de pronto te dicen que quieren venir, luego no...Yo entiendo perfectamente a Pedro Sánchez, que tenga que venir a nuestro programa con la guerra de Irán...¿Qué harías?", ha comentado Giró.

Lejos de molestarse, el presentador ha asegurado que "comprende" la situación, incluso ha bromeado sobre ello: "Me tranquiliza" que priorice y "esté antes por España". "¡Aunque menuda cara tengo yo para el show!", ha dejado claro Giró, durante la presentación del programa.

Aun así, el presentador se muestra convencido de que la visita acabará produciéndose: "Vendrá". "Porque se comprometió en directo, ¿verdad?", ha recordado. "Pedro Sánchez se comprometió a venir a cara el show, no sabemos en calidad de qué vendrá, porque puede pasar de todo en España", ha zanjado.

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