Miguel Sebastián reflexiona sobre el bloqueo de Trump al Estrecho: "En el fondo lo que está llevando es a una negociación: Ormuz para todos o para nadie"

El profesor de Economía, Miguel Sebastián, reacciona en este vídeo a la orden del presidente de los EEUU de bloquear todos los buques que pasen por Ormuz.

Este lunes, 13 de abril, a las 16:00 comienza a verse el "meta bloqueo". Donald Trump ha asegurado que a partir de las 16:00 (hora española) van a bloquear el Estrecho de Ormuz. En esta ocasión, informa la periodista Diana Mata, "se refiere a los barcos iraníes que van a intentar operar en ese estrecho".

Miguel Sebastián, profesor de ICAE (Universidad Complutense), afirma que lo que ha hecho Trump este fin de semana es "lo más inteligente que ha hecho en el último mes y medio de locura que llevamos con esta guerra incomprensible".

Porque, según argumenta el profesor, aunque suene "raro" esto de bloquear para para tratar de evitar el bloqueo, "si le das una vuelta, en el fondo lo que está llevando es a una negociación". Esto es, "él quiere que haya una negociación, es decir, Ormuz o para todos o para nadie. Y creo que eso es un paso en una buena dirección comparado con la locura del 'voy a arrasar la civilización persa', 'voy a destruir todas las energías', 'todas las centrales eléctricas', etc. que hablaba hace 15 días", afirma Sebastián.

Por ende, asegura que "tenemos diez días para negociar, pero por lo menos la negociación sigue". Y es por ese motivo, por lo que "no ha subido tanto el precio del petróleo ni del gas. Creo que la negociación está en marcha", insiste Sebastián. En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis.

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