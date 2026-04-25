Marc Giró entrevista a Pedro Almodóvar este martes en Cara al Show

Los detalles El presentador contará la próxima semana con el director de cine como invitado a su programa. La entrevista, a partir de las 23:00 horas, en laSexta.

Cara al Show es el nuevo programa de entrevistas semanal de laSexta, presentado por Marc Giró, quien ha sido galardonado con el Premio Iris a Mejor Presentador. El programa se caracteriza por su tono crítico y desenfadado, abordando temas actuales con un enfoque reivindicativo, incluyendo la perspectiva de género y la defensa de derechos LGTBIQ+. Cada episodio inicia con un monólogo de Giró, seguido de entrevistas a personalidades del ámbito cultural, social y político. El espacio cuenta con colaboradores como Yolanda Ramos y Pepe Colubi. Giró, licenciado en Historia del Arte, ha destacado en televisión por su carisma y trayectoria en programas como 'Late Xou'.

Tras el gran estreno de Cara al Showel pasado martes con Estopa, Eduardo Casanova y Jordi Évole como invitados de lujo, Marc Giró entrevistará la próxima semana a Pedro Almodóvar. A partir de las 23:00 horas, el presentador, quien ha fichado por Atresmedia, hablará con el director de cine, una entrevista que se podrá seguir en directo en laSexta.

Cara al Show es un nuevo programa de entrevistas semanal de laSexta en el que Marc Giró, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional, aborda la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

El reciente ganador del Premio Iris a Mejor Presentador ha aterrizado en laSexta dispuesto a dejar su huella de la mano de un formato hecho a su medida, en el que no faltarán los personajes y celebridades de primer nivel, el análisis más irreverente y reivindicativo, y el humor que tanto le caracteriza.

Con estos ingredientes, Cara al Show desembarca en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena, una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia.

En este tiempo, esta manera inconfundible de hacer televisión ha llevado a laSexta a afianzarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país, un liderazgo sobre su principal competidor que continúa vigente en la actual temporada y que aspira a seguir revalidándose de la mano de grandes apuestas como esta.

Así es 'Cara al Show'

Cara al Show es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega abre con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró, en el que no falta la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

El de la semana pasada fue sobre el "prefacha": "Es un facha perezoso, defiende lo público pero le jode pagar impuestos" manifestó. Además, "el prefacha se lleva las manos a la cabeza con las deportaciones de inmigrantes de Donald Trump, pero no se le ha movido ni un pelo por la aprobación de Bruselas del 'reglamento de retorno', que ya se conoce como 'ICE europeo' y que ha salido adelante con los votos del PP europeo", critica Marc Giró. Además, el presentador destaca que el "prefacha cree que el auge del autoritarismo" es por culpa de "las personas de izquierdas": "Hay que joderse".

Después del monólogo, Marc entrevista a celebrities del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio cuenta con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. Entre ellos, la inigualable Yolanda Ramos y el periodista y humorista Pepe Colubi, que analizan el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que se estrena como colaborador en televisión.

Marc Giró, el showman 'de moda' de la TV española

Nacido en Barcelona en 1974, Marc Giró es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, y ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito editorial y televisivo.

En televisión, ha trabajado en formatos que han combinado actualidad, análisis social y entretenimiento, ganándose el cariño del público por su cercanía, ironía y sensibilidad. Ha sido colaborador habitual en diversos espacios de televisión y radio, destacando por su inconfundible personalidad en programas como 'Late Xou' (RTVE) o 'Està Passant' (TV3).

También trabaja en medios como RAC1, ha escrito tres libros ('Manual de bones maneres', 'Pijos' y 'Encara més Pijos'), y ha colaborado en publicaciones como Marie Claire o el Diari Ara. En el pasado, además, ha participado en diferentes espacios de Atresmedia, siendo colaborador de 'Zapeando' y 'Espejo Público', y presentando 'Feliz Año Neox'.

Entre otros muchos reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023). Además, el pasado mes de febrero fue el gran triunfador de los Premios Iris 2025, arrasando con cuatro galardones. Junto al mencionado Premio a Mejor Presentador, Giró también se alzó con los de Mejor Programa y Mejor Dirección por 'Late Xou', y con un Premio de la Prensa Especializada.