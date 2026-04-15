Marc Giró avisa sobre 'Cara al Show': "Aunque seas facha, te gustará"

'Cara al Show', lo nuevo de Marc Giró en laSexta, contará con Yolanda Ramos, Pepe Colubi y el debut televisivo del bailarín Nacho Duato como colaborador. El estreno, más pronto de lo que esperas.

"Te digo una cosa, aunque seas facha, te gustará", advierte Marc Giró, dejando claro el tono provocador con el que afronta este nuevo proyecto en Atresmedia: 'Cara al show', que se estrenará, muy pronto, en laSexta.

Tras supaso por Al Rojo Vivo, presentado por Antonio García Ferreras, para desvelar más detalles del formato, el comunicador asegura que "ya queda menos" para el arranque. "Creo que va a ser la semana de Sant Jordi, la del 20 de abril", desveló.

El nuevo late night, centrado en entrevistas, contará con la participación de rostros conocidos como Yolanda Ramos y Pepe Colubi. A ellos se suma Nacho Duato, que debutará como colaborador en televisión.

Así es 'Cara al Show'

'Cara al Show' es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega abrirá con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después del monólogo, Marc entrevistará a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio contará con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. Entre ellos, la inigualable Yolanda Ramos y el periodista y humorista Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que se estrena como colaborador en televisión.

El programa también incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El espacio de 'Cara al Show', inspirado en los grandes late shows norteamericanos, será el primer plató adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando una accesibilidad real para los invitados, y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad.