Jorge Drexler interpreta en directo en Cara al Show su versión de 'Yo perreo sola' de Bad Bunny

Jorge Drexler visita Cara al Show y acaba hablando de Bad Bunny, de su peculiar versión en clave de milonga de 'Yo perreo sola' y hasta perreando con Marc Giró en una entrevista que deja reflexiones, abrazos y muchas risas.

Antes de que la exclusiva Casita de Bad Bunny se llenara de nombres como Ester Expósito, Úrsula Corberó o Marc Giró, Jorge Drexler ya había pasado por allí. Y, claro, cuando el músico uruguayo se sienta en el plató de Cara al Show, el presentador no deja escapar la oportunidad de preguntarle por su relación con la superestrella puertorriqueña.

"Lo conocí personalmente en 2021. Me lo presentó Residente. Fue él quien me dijo que le prestara atención", recuerda Drexler, que desde entonces no solo ha seguido de cerca la carrera de Bad Bunny, sino que incluso se atreve a llevar uno de sus mayores éxitos a su propio terreno.

Se trata de 'Yo perreo sola', una canción que comenzó a interpretar durante la pandemia y que transformó por completo. ¿La clave? La milonga, uno de los géneros más arraigados en Uruguay y el Río de la Plata. "Los uruguayos tenemos nuestras obsesiones y la mía es la milonga", explica entre risas. "Igual que Caetano Veloso lleva muchas cosas a la bossa nova, a mí me gusta llevarlo todo a la milonga".

Según cuenta, la distancia entre la milonga y el reggaetón no es tan grande como podría parecer. "Tienen en común la acentuación del 3-3-2", señala antes de marcar el ritmo.

Pero la conversación no tarda en desviarse hacia terrenos mucho menos académicos. Porque si hay una canción titulada 'Yo perreo sola' sobre la mesa, alguien tiene que acabar perreando. Y ese alguien son, inevitablemente, Marc Giró y Jorge Drexler.

"¿Quién va delante y quién va detrás?", pregunta el músico con una sonrisa pícara antes de lanzarse a la improvisada coreografía. Ninguno pone demasiadas pegas a ninguna de las dos opciones. Tras unos segundos de meneo, Drexler aprovecha para reflexionar sobre las barreras emocionales que todavía arrastran muchos hombres. "Yo creo que a los hombres nos viene muy bien quitarnos ese miedo que tenemos", comenta.

"¿Al sexo anal?", remata Giró sin perder el ritmo. "También, pero estaba hablando más del contacto físico", responde el cantante. "Nos han enseñado que no podemos llorar, que no podemos abrazarnos".

La consecuencia es inmediata: Giró reclama un abrazo en pleno plató mientras proclama un contundente: "Me cago en la mar, no hace falta ser marica para abrazarse con un tío".

Y como toda buena encerrona de Marc Giró suele tener una segunda parte, el presentador vuelve a la carga con la versión de 'Yo perreo sola'. "Me la vas a tocar en directo, perdóname", anuncia.

Drexler coge entonces la guitarra y recuerda incluso la reacción que tuvo Bad Bunny cuando le enseñó aquella adaptación durante los Latin Grammy de 2021. "Se la mostré en el teléfono y me dijo: 'Eso se puede bailal'". Bendición concedida. Del reguetón a la milonga y de la milonga al plató.

El resultado, como era de esperar, termina convirtiéndose en uno de esos momentos imposibles de explicar y mucho más fáciles de disfrutar viéndolos en el vídeo sobre estas líneas.

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