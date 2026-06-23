El mensaje de Jorge Drexler a quienes votan a partidos fascistas: "La democracia volvió cuando yo entraba en la facultad, mi país era gris"

El cantautor uruguayo manda un mensaje a través de sus canciones y en esta entrevista de Cara al Show a todos aquellos que apoyan a partidos fascistas y recuerda que él creció en un país "gris y espantoso" en el que había una dictadura.

"Se preguntarán ustedes qué hacemos cantándole al amor mientras el mundo se va al carajo. Ni más ni menos que nuestro trabajo". Con estos versos de una canción del nuevo disco de Jorge Drexler, Marc Giró anuncia la presencia del cantautor uruguayo. Toda una declaración de intenciones que el artista lleva por bandera también en esta entrevista, a la que llega para presentar 'Taracá' y su gira por España.

Él mismo compone la música y la letra de sus temas, aunque admite en el programa de laSexta que no le gusta componer. Sin embargo, en los aviones lo hace con más facilidad. Es su momento de "silencio mediático", aunque ahora ya se lo han estropeado con la llegada del wifi a bordo... y eso que él se niega a conectarse.

La mezcla del aislamiento con la descompresión y el alcohol -el que suele tomar cuando está en el aire- le inspira. "En los aviones, pimplas", resume Marc Giró, destacando que él, sin embargo, ha decidido dejar a un lado. "Yo me tomo dos o tres copas de vino, escribo y veo comedias románticas malas con las que lloro y me emociono. Es horrible estar sentado a mi lado en un avión", reconoce.

En la canción 'Ante la duda, baila', Drexler hace un repaso de momentos históricos donde el autoritarismo prohíbe bailar, empezando por Felipe II y acabando por la ley 102 de Puerto Rico que prohibía el reggaetón.

"Yo soy un amante de las libertades civiles y de la democracia con todas sus con todas sus carencias", asegura cuando el presentador le pregunta acerca de su opinión sobre que cada vez más gente joven vote a partidos fascistas. "Quien echa de menos la democracia participativa es quien la sabe apreciar cuando vuelve", añade.

Él creción en una dictadura. "Cuando la democracia volvió, yo entraba a facultad de Medicina", explica. "Justo en eso empezó a volver y un país gris y espantoso como era Uruguay entre el 73 y el 84, de golpe renació, floreció. Ahí tienes una sensación de que estás viviendo un momento histórico", cuenta.

"Lo primero que te impacta una dictadura es la limitación de las libertades civiles. Pero lo que la gente no sabe, y quizás es lo que le diría a los que me dices tú, es que una dictadura, una vez que termina cívicamente, que termina socialmente, demora un par de generaciones en irse", advierte.

De hecho, él tardó tres décadas en quitársela de encima. "Salí de la dictadura en 1984 y empecé a bailar en 2014, digamos 30 años después", calcula. Para él, bailar fue "un acto simbólico".

En ese año publicó un disco que se llama 'Bailar en la Cueva': "un intento por quitarme de lo profundo de las articulaciones, el autoritarismo y el miedo que te queda de una dictadura".

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