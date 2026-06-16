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Monólogo

Los Javis, Rosalía y Felipe VI: las cabezas que "la marica mala" de Marc Giró ha pisado para llegar a la cima

"Marc Giró es la típica marica mala, no la aguanto", dicen sus haters. Y tienen razón, reconoce el presentador de Cara al Show, que se viene arriba desvelando que ha tenido que mentir, extorsionar y manipular para llegar hasta donde está... y pisar cabezas, por supuesto.

Los Javis, Rosalía y Felipe VI: las cabezas que "la marica mala" de Marc Giró ha pisado para llegar a la cima

Marc Giró no quiere que sus haters se sientan discriminados porque Cara al Show es un programa inclusivo. Es por ello que les dedica un espacio en su programa de laSexta, llamado 'Hate Oír', haciéndose eco de sus reflexiones más profundas, como por ejemplo, que el presentador es "una marica mala". Ante tales acusaciones, él no puede más que darles la razón. "Me han pillado al vuelo", dice con orgullo propio y hacia sus odiadores.

"Soy una marica mala... y de las peores. ¿O cómo creen que he llegado hasta aquí? ¿Acaso creen que a la cima se llega siendo buena?", pregunta al público con su mejor cara de villana. Los Javis, asegura, fueron sus primeras víctimas. "Querían presentar un 'late night', pero les puse la zancadilla y tuvieron que dedicarse a la mierda del cine", reconoce.

Después le tocó a Rosalía: "¿Creen que quería ser cantante? ¡Y una mierda!". Pero nadie se imaginaba que el siguiente fuera el mismísimo Felipe VI: "¿Acaso creen que quería ser rey de España? ¡Para nada!". "He hecho yo más por la monarquía en este país que el PSOE. Si esto no es servir a la patria, ya me dirán qué es".

Todo es gracias a su maldad, porque para llegar hasta aquí, Giró asegura que ha tenido que extorsionar, mentir y manipular. "A mi lado, Leire Díez es una aficionada", remata.

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