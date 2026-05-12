Marc Giró reúne a 20 homosexuales para dar respuesta a sus haters: "En laSexta levantas una piedra y te salen 20 maricones"

"¿Se puede hacer un programa sin decir cada 20 segundos que eres homosexual?", pregunta un usuario de las redes sociales a Marc Giró, que no duda en responderle en Cara al Show... con 20 gays diciendo a la vez que son homosexuales en un segundo.

Marc Giró ha encontrado la fórmula mágica para que todo el 'hate' que le lanzan a través de las redes sociales le resbale por completo. Con elegancia, humor y, sobre todo, mucha ironía, el humorista responde en Cara al Show a todos aquellos que le critican por internet. Hay quien le dice que es "basura catalana" y le manda a "darle el culo a los moros" -una publicación que ostenta el récord de ofender a más colectivos a la vez-, quien cree que le está haciendo un flaco favor al colectivo -aunque él piensa que esa persona es Alaska- y quien lo acusa de ser un "progre de la tele" que está forrado y que predica el socialismo como Wyoming, Jesús Vázquez o Pedro Almodóvar.

A todos ellos les ha ido respondiendo en el monólogo inicial de este cuarto programa de la primera temporada de este nuevo espacio televisivo de laSexta. Pero su réplica más espectacular se la lleva @ArroyoSand47913. "¿Se puede hacer un programa de televisión sin decir cada 20 segundos que eres homosexual?", le pregunta. Giró responde con honestidad: "Yo, no".

"Ahora bien: puedo hacer un programa donde se diga homosexual 20 veces en un segundo", anuncia. En ese momento, pide que entren 20 homosexuales en el plató. "No nos ha costado nada reunir a 20 homosexuales en laSexta. Levantas una piedra y salen 20 maricones", dice mientras sus 20 invitados van ocupando su espacio, como si fueran un coro.

Marc les da el pie: "Mariquitas, vamos allá. ¿Preparades?", pregunta. "¡Uy! ¡Huele cantidad a popper, qué maravilla!", dice antes de contar tres. Cuando finalizan la cuenta atrás, todos gritan al unísono: "¡Homosexual!".

Un espectáculo con el que da comienzo, ahora sí, Cara al Show.

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