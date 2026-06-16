"Marica mala" y de "izquierda caviar": Marc Giró da la razón a sus haters en su monólogo de Cara al Show

Marc Giró presenta una nueva edición de 'Hate Oír' en Cara al Show, el espacio que este programa inclusivo dedica a sus haters. Estos son algunos de los mensajes más hirientes que ha recibido por redes... y estas son sus respuestas. Y sí, Marc es "una marica mala".

Marc Giró abre este programa de Cara al Show con una sección fiel al espíritu del programa, dispuesto a ser inclusivo hasta con quienes le odian. Porque si algo tiene claro el presentador es que la inclusión debe llegar a todos los rincones, incluso a ese pequeño ecosistema de personas que dedican parte de su tiempo a escribir en redes cosas como "Marc Giró es la típica marica mala".

Lejos de ofenderse, Giró asume el diagnóstico ccon orgullo: "Me han pillado al vuelo". Porque sí, confirma ante la audiencia, es una marica mala. Y no una cualquiera: de las peores. "¿Cómo creen que se llega hasta aquí? ¿Siendo buena persona?", pregunta a los espectadores. Y es que a la cima del entretenimiento no se llega repartiendo sonrisas y buenos deseos.

Muchos aspiraban a ocupar su lugar, asegura. Entre ellos, Los Javis, que al parecer soñaban con presentar un 'late night' hasta que él les puso una zancadilla estratégica y no les quedó más remedio que refugiarse en el cine. Tampoco Rosalía se libra: también quiso presentar un programa nocturno, pero él le cerró el paso antes de que pudiera acercarse al plató.

Pero si alguien pensaba que la influencia de Marc Giró terminaba en el mundo del espectáculo, estaba muy equivocado. El presentador afirma que incluso Felipe VI acabó siendo rey por culpa suya. Lo que quería en realidad era ocupar su lugar. "He hecho yo más por la monarquía en este país que el PSOE", presume. Si eso no es servicio público, que venga alguien y lo explique.

Ya lanzado, Giró repasa los métodos que, supuestamente, le han permitido alcanzar semejante poder: mentir, extorsionar y manipular. Tanto, que llega a comparar su currículum con el de Leire Díez para concluir que, a su lado, ella sería poco más que una aficionada.

El presentador de Cara al Show sigue dando un repaso a los mensajes de odio que recibe... y hay alguien que asegura que los gays le caen bien, pero no los mariquitas. Dándose por aludida, una mariquita 'de verdad' irrumpe en el escenario, dispuesta a reivindicar su identidad propia. Y es que los gays no tienen alas, y las mariquitas viven, afirma ella, donde los homosexuales "hacen 'cruising'".

Y como todo gran debate contemporáneo acaba desembocando en cuestiones de clase, el monólogo termina abordando otra etiqueta que persigue a Giró: la de "izquierda caviar". Lejos de defenderse, abraza la acusación con entusiasmo. Si le llaman izquierda caviar, piensa, la única respuesta posible es sacar el caviar. Así que invita al público a compartir el manjar, convirtiendo el reproche ideológico en un aperitivo colectivo. También está invitado su jardinero, por supuesto. Porque la gente de izquierdas puede tener jardinero, sí. Y no es alérgica al caviar.

Por último, hay quien lo manda directamente "a tomar por culo". Pero Marc es un profesional. Tiene que presentar Cara al Show. "El sexo anal, una vez más, tendrá que esperar", dice con resignación.

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