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El vídeo de Rosalía cantando 'Reliquia' y 'La perla' sobre el Guadalquivir con una espectacular puesta en escena

Con fuegos artificiales y junto a la Orquesta Sinfónica, Rosalía ha dado un apoteósico concierto sobre el río Guadalquivir en el estreno de la segunda temporada de la serie 'Berlín'.

Rosalía pone música al “último atraco” de Berlín en Sevilla

Rosalía ha conquistado el Guadalquivir desde un escenario flotante, donde ha interpretado dos de sus grandes temas: 'Reliquia' y 'La perla'. "Fue un concierto apoteósico en el que la puesta en escena fue maravillosa", destaca Tatiana Arús, que enseña en este vídeo los momentazos del concierto para el estreno de la segunda y última temporada de 'Berlín': "Iba acompañada de la Orquesta Sinfónica, hubo fuegos artificiales y en una barca estaban Pedro Alonso, el protagonista, y el resto del elenco".

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