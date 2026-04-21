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Marc Giró responde a los que le acusan de "venderse al capital" al fichar por laSexta: "A lo mejor cambio a mejor"

El presentador de Cara al Show ha respondido a quienes le acusan de que ahora va a cambiar, señalando que eso no tiene por qué ser algo negativo. "Tengo una tendencia a la felicidad que es la pera", ha confesado.

Marc Giró responde a los que le acusan de “venderse al capital” al fichar por laSexta: “A lo mejor cambio a mejor”

'Cara al Show', el esperado primer programa de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia, se estrena este martes en laSexta a las 23:00 horas.

Horas antes de su estreno, el presentador ha estado en Al Rojo Vivo, donde ha confesado que se encuentra "fenomenal". "Tengo una tendencia a la felicidad que es la pera", ha reconocido.

Un momento que ha aprovechado para responder a aquellos que le acusan de "venderse al capital". Marc Giró ha destacado que habrá que ver si ahora cambia, dejando claro que esto no tiene por qué ser negativo.

"A lo mejor cambio a mejor", ha recalcado, criticando la manía que existe de que el cambio siempre tiene que ser "a peor".

'Cara al Show' es un nuevo programa de entrevistas semanal en el que Marc Giró, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional, abordará la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

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