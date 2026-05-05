¿Cuánto cobra Marc Giró por presentar Cara al Show en laSexta? Así responde a Berto Romero

Berto Romero pregunta a Marc Giró sobre su sueldo tras fichar por laSexta para presentar Cara al Show. Puedes ver la reacción de Marc Giró en este vídeo.

Berto Romero y Judit Martín visitan el plató de Cara al Show para hablar de su nueva película, 'Pizza Movies'. Lo que los actores no saben es que Marc Giró les tiene preparada una sorpresa relacionada con el titular de su película. Se trata de un divertido reto en el plató de Cara al Show en el que los tres deben contestar a preguntas difíciles y personales de unos sobres que les ha preparado el equipo del programa.

Si deciden no contestar, deberán comer un trozo de una pizza que tiene ingredientes asquerosamente 'gourmet' como semen de salmón, corazón de vaca, grillos o gusanos. "Si fueras un presentador como dios manda, el último lo comías tú", afirma Berto Romero a Marc Giró, al que, después de ponerle jalapeños a la pizza, reta: "Marc, dinos tu número de teléfono".

El presentador de Cara al Show rápidamente come un trozo de pizza, evitando dar su número en el vídeo. Además, Giró 'pone en aprietos' a Judit al preguntarle sobre cuánto ha cobrado por hacer la película, una pregunta que la actriz también realiza a Berto Romero. Pero la cosa no acaba ahí y es que Berto se la devuelve a Marc Giró con otra pregunta económica: "Marc, ¿cuánto cobras por programa?". Puedes descubrir las reacciones de los tres a las preguntas sobre el dinero en el vídeo principal de esta noticia.

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