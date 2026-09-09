"Cierra la boca, guarro": Carmen Maura reacciona a la versión de Marc Giró de su mítica escena con agua como chica Almodóvar

Marc Giró enseña en este vídeo una imagen de Carmen Maura en su mítica escena regándola con agua en una película de Almodóvar, con la recreación que él mismo ha hecho. Esta es la reacción de la actriz.

Marc Giró entrevista a Carmen Maura como la primera invitada de la segunda temporada de Cara al Show. Pero no solo eso, y es que la conocida actriz también es la madrina del programa. El presentador desvela que hace poco estuvo en su casa y hasta imitó una escena protagonizada por Carmen Maura en la película 'La ley del deseo', dirigida por Pedro Almodóvar en el año 87.

"No teníamos ni la mitad de los medios que tenemos ahora", explica Maura, que recuerda una divertida anécdota de esa grabación, en la que la tenían que mojar: "Le dijeron a uno de la calle que si no le importaba regarme, no calcularon la fuerza del agua, me regaron y puf, cai al suelo... me tuvieron que poner otra vez el peinado y cambiarme el vestido".

Finalmente, cuando "ya bajaron la cantidad de agua" lo pudo hacer, recuerda la actriz, que confiesa cómo es trabajar con Pedro Almodóvar: "Trabajaba muy a gusto". Además, después de la grabación Maura tuvo que hacer el doblaje de la escena: "Esto lo cuento cuando me dicen que en doblaje no se pueden hacer las cosas bien, ¡se puede hacer todo!". Y es que se trata de una escena que pone "de ejemplo de que en rodaje se puede hacer todo, y encima ahora con todos los medios que hay".

Por otro lado, Marc Giró saca a cámara la "comparativa" de la imagen de Maura regada junto a otra de Marc versionando la mítica escena: "Salimos ambos regados". "Yo no saqué la lengua", afirma tajante Carmen Maura, que sorprendida ante la imagen de Marc Giró, le dice: "Es que sacas la lengua, guarro, si te llego a ver, te digo, 'cierra la boca, guarro'".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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