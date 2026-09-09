Carmen Maura confiesa a Marc Giró que le pone "dibujos animados" a su perrita, Rita: "Ahora que estás tú le pondré laSexta"

Carmen Maura y Marc Giró charlan en el plató de Cara al Show sobre Rita y Terry, sus dos perritos ancianos. "Yo cuando la dejo sola en casa le cuenta a dónde voy y le digo que no abra a nadie", cuenta la actriz.

Carmen Maura llega al plató de Cara al Show como la primera invitada y madrina de la segunda temporada del programa presentador por Marc Giró, quien le pregunta por su perrita, Rita, con la que convive la actriz. "Mi perrita tiene 14 años, es la segunda yorkshire que tengo", explica Carmen Maura, que recuerda que su primera perrita de esa raza "duró 18 años". Además, la actriz destaca que las dos perritas "han actuado".

"Yo las educo muy bien, podría haber sido educadora de perro", destaca Carmen Maura, que se sincera sobre las 'conversaciones' que tiene con Rita: "Yo le digo a dónde voy si la dejo en casa y le digo que si viene alguien, no abra la puerta, que tenga cuidado". Incluso, la chica Almodóvar reconoce que le deja "la televisión puesta".

"Le pones laSexta, claramente", destaca Marc Giró a Carmen Maura, que detalla: "Le pongo dibujos animados, aunque ella no me ha dicho que le gusta". Sin embargo, "lo peor es que ahora está medio sorda y medio ciega", explica la actriz a Marc Giró, cuyo perro afirma estar igual: "Terry va a entrar ahora en los 13 años". No obstante, el presentador confiesa que su perro es algo tonto. "Al ser chico igual es más tonto", destaca la actriz, que explica en el vídeo: "Yo siempre tengo perras por eso. Siempre he pensado que las mujeres somos de mejor calidad".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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