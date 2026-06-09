Hoy, en Cara al Show, Marc Giró recibe a Ricardo Darín, Maxi Iglesias y Enric Auquer

laSexta emite esta noche, a partir de las 23:00 horas, una nueva edición de Cara al Show, el exitoso primer proyecto de Marc Giró desde su incorporación a Atresmedia. El programa contará con invitados de la talla de los actores Ricardo Darín, Maxi Iglesias y Enric Auquer.

laSexta estrena esta noche a las 23 h una nueva entrega de Cara al Show, el aclamado primer formato de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia. Será una noche marcada por la visita de tras grandes actores, Ricardo Darín, Maxi Iglesias y Enric Auquer.

Ricardo Darín está de gira por España con la obra 'Escenas de la vida conyugal', basada en el clásico de Ingmar Bergman. Durante la entrevista aprovechará para repasar el éxito de 'El Eternauta' -cuya segunda temporada ya está en marcha-, desvelará cómo le va en su faceta de abuelo y compartirá su opinión sobre la situación actual en Argentina.

El segundo invitado es Maxi Iglesias, que viene a presentar su recién estrenada película 'Todo lo que nunca fuimos', la adaptación cinematográfica de la novela de Alice Kellen. Además, desvela su lado más aventurero: desde su pasión por pilotar aviones y hacer surf, hasta los secretos de su debut literario con 'Horizonte artificial'.

Para finalizar, Enric Auquer visita Cara al Show para presentar 'Ravalear', la primera serie española seleccionada en la Berlinale. Tambíén hablará sobre su afición por la bicicleta y sorprenderá con una habilidad actoral de lo más curiosa que ha aprendido recientemente.

Cara al Show es el nuevo programa semanal de entrevistas presentado por Marc Giró, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesiona. En él, el presentador aborda cada semana la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

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