Úrsula Corberó publica la primera foto de Chino Darín con su hijo, Dante: "Hola, papi"

Tras publicar una foto paseando al pequeño Dante, Úrsula Corberó ahora ha publicado la primera fotografía del feliz papá, Chino Darín, haciendo contacto piel con piel con el recién nacido.

Tras convertirse en madre por primera vez hace tan solo unos días, Úrsula Corberó ha empezado a compartir en su cuenta de Instagram imágenes de su hijo, Dante. Si primero la actriz publicó una imagen suya paseando al bebé por Barcelona, ahora le ha llegado el turno al feliz papá.

La actriz de series tan conocidas como 'Física o Química' y 'La casa de papel' ha publicado una fotografía en la que se puede ver a su pareja y padre del pequeño, Chino Darín, junto a Dante. En la foto, el actor aparece sin camiseta haciendo contacto piel con piel con el bebé, algo muy importante en los recién nacidos.

Por otro lado, el feliz abuelo, Ricardo Darín, desveló a la prensa que se encontrada en la entrada del hospital que el bebé es un niño y ha sido parto natural: "Se llama Dante sí, y es un nombre como mucha significancia y muy bonito".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.