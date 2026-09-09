La emoción de Carmen Maura al ver a Vicky Luengo en Cara al Show: "Has salido disparada con los rulos puestos y nos has dado un mamporrazo"

Marc Giró cuenta en el plató de Cara al Show cómo se ha emocionado Carmen Saura en el camerino al ver a Vicky Luengo, de la que confiesa ser muy fan. "Esa niña está increíble en 'El ser querido'", destaca.

Carmen Maura celebra en el plató de Cara al Show que, "afortunadamente, hay montones de chicas que dirigen cine" y destaca el trabajo como actriz de Victoria Luengo, segunda invitada del programa. Y es que Maura se ha "encontrado en los pasillos Vicky Luengo" antes de entrar a plató y se ha vuelto loca.

"Me ha hecho mucha ilusión", reconoce Carmen Maura, que destaca en este vídeo que "los dos protagonistas de la película 'El ser querido' están de maravilla". "Esa niña hace un trabajo superdifícil", insiste la chica Almodóvar.

Según explica Marc Giró en plató, el presentador le dijo que Carmen Maura en maquillaje que "Vicky Luengo quería conocerla" y Maura ha estallado de alegría: "Has abierto la cara, ibas con los rulos y has salido disparada, nos has dado un mamporrazo". "Estaba Vicky con un antiojeras... y has salido disparada a conocerla", destaca Marc Giró a Carmen Maura, que explica que "es una gozada cuando, de repente, te encuentras con una actriz que ha hecho una película maravillosa y se lo puedes decir sinceramente".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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