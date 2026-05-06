Alaska y Marc Giró presentan la 'Teletienda' en 90 segundos: "¿Qué crees que es más difícil: meterlo o sacarlo?"

Fangoria saca nuevo disco, titulado 'La verdad o la imaginación', y Marc Giró decide tirar de lo segundo para proponerle un divertido juego en Cara al Show. Ojo a la 'Teletienda' que se marca este improvisado dúo cómico.

Alaska presenta en Cara al Show el primer disco de Fangoria en diez años, llamado 'La verdad o la imaginación'. Marc Giró celebra la ocasión: "¡Fangoria vuelve a reunirse! Bueno, no es que os hayáis separado, porque sois amigos tú y Nacho Canut, pero de repente aparece este pedazo de disco".

El presentador pide un aplauso a su público para recibir como se merece esta feliz noticia. El disco, por supuesto, estará en formato digital, pero los formatos físicos son los que llaman la atención de Giró. "El vinilo va con cantidad de cosas en el interior", observa el 'showman', que tira de 'imaginación' para proponerle un divertido juego a la cantante.

"Vamos para allá, porque esto me lo tienes que meter otra vez", dice Giró. "¿Cómo?", se escandaliza Alaska, que no permite que el doble sentido de la frase pase desapercibido. "En 90 segundos que te voy a dar me lo vas a tener que meter todo otra vez dentro. ¿Qué crees que es más difícil: meterlo o sacarlo?", pregunta a su invitada. "Meterlo, siempre", dice ella ya, dentrísimo de la broma.

Durante 90 segundos, Alaska despliega las mil y una portadas borrosas que contiene este formato, que viene además con unas gafas 3D para que puedan verse con profundidad, aunque ella no sea capaz de verlo.

"Y esto para mí es un regalazo para mí misma, porque hemos colaborado con un chico al que admiramos que se llama Roju y hemos hecho un CD aparte, completamente diferente, con cuatro canciones nuevas", explica con orgullo.

Marc encuentra el símil que estaba buscando: "Esto sí que es una 'Teletienda' y lo demás son tonterías". "Hagamos 'Teletienda'", propone con entusiasmo la cantante.

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