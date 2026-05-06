No hablan por teléfono ni cenan o se van de fiesta juntos: Alaska desvela cómo es su relación con Nacho Canut (Fangoria)

Tal y como apunta Marc Giró en Cara al Show, su relación con Nacho Canut es la más larga que Alaska ha tenido con un hombre jamás. No en vano, llevan casi 50 años juntos (sobre el escenario). Este es su secreto para no discutir nunca.

"Es quizá la relación más longeva que has tenido jamás con un hombre", apunta de manera acertada Marc Giró a Alaska sobre Nacho Canut en su entrevista en Cara al Show. 49 años juntos. Bodas de oro.

Ahora, presentan el nuevo disco de Fangoria, 'La verdad o la imaginación', en el plató del nuevo programa de laSexta con una actuación mítica... pero antes, le toca a Olvido Gara eso de 'cantar' sin acompañamiento musical. "Me parece increíble el tipo de relación que tenéis", admite el presentador. Pero es que para estar juntos medio siglo hay que tener aguante y también algunos truquillos.

Nunca se llaman por teléfono, no salen juntos a cenar y ahora está "cada una en su casa", aunque "de pequeñas estaban todo el rato juntas". En la actualidad, se comunican a través de SMS, pero cuando crean son "una unidad". "Es raro, porque no nos hace falta ni hablar", comenta, despertando la envidia de Giró. "Es muy práctico eso con los hombres", afirma Marc.

Otro aspecto importante es que "nunca hay una palabra más alta que la otra" y también, saber conocerse: "Nacho es más 'pa fuera' y yo soy más 'pa dentro'". Ellos pueden hablar de todo con amor y nunca han discutido en 50 años, a pesar de ser tan distintos. "Nacho es mucho más gracioso, se lo toma todo mucho menos en serio, aunque se lo toma en serio, que yo", reconoce.

Eso sí, Nacho Canut nunca concede entrevistas porque "se muere de la vergüenza". Y es que delante de las cámaras Olvido y Nacho se intercambian los papeles. "Él fuera es un dispendio", le da la razón a Giró.

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