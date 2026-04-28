Marc Giró se enfrenta a 'La ruleta de la actualidad' de Más Vale Tarde y denuncia el precio del alquiler en Madrid

El presentador ha compartido con Iñaki López y Cristina Pardo su opinión sobre temas de candente actualidad como el intento de atentado contra Trump o la vivienda.

Marc Giró ha conectado Más Vale Tarde para hablar sobre el segundo programa de 'Cara al Show' que se estrena este martes, justo después de 'El Intermedio'. Además, el programa ha sometido al presentador a 'La ruleta de la actualidad' para conocer su opinión sobre diversos temas.

La ruleta cae primero en el intento de atentado contra Donald Trump. Cristina Pardo pregunta a Marc que habría hecho él si hubiera estado presente en la cena de corresponsales donde se produjo el suceso. Giró cree que él, en ese tipo de situaciones, funciona "superbién". "Soy capaz de mantener la calma", añade, "hubiera salvado vidas, incluso".

"¿Eres una mezcla de Bruce Willis y Los Ángeles de Charlie?", plantea Iñaki López. "Que me hayas comparado con los Ángeles de Charlie es lo más bonito que me han dicho en años", responde el presentador. Y añade: "Efectivamente, soy como la cuarta de los Ángeles de Charlie".

La rueda cae, después, en el apagón, que celebra este martes su primer aniversario. Giró cuenta que a él le sorprendió saliendo de la radio, mientras volvía a su casa. "Me fui a mi casa y confié en que eso se solucionaría", explica. "Tampoco me dio por hacer poesía", recuerda.

Por último, la ruleta enfrenta al presentador con uno de los temas más comentados este martes: la vivienda. Giró desvela que él pasó de vivir con su padre, que vivía de alquiler, a vivir con su marido. "Soy una mantenida", confiesa.

Giró añade que tiene un alquiler en Madrid y que, aunque se lleva bien con su casero, denuncia que le ha subido el precio. "Como en Madrid está desregularizado el alquiler me ha subido lo que le ha salido de las mismísimas pelotas", cuenta. El presentador señala la necesidad de regular el alquiler en toda España.

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