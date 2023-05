Rosa López recorre con Albert Espinosa su colegio de la infancia, donde recuerda algunas de las anécdotas que vivió de niña. "Un día en el comedor no sé quién me tiró algo y yo ya estaba hasta el mismísimo, y ese día me llevé comida y se lo restregué en la cara", cuenta la cantante.

"Fue un momentazo que acojona porque el que me hacía bullying era un chico que había repetido varias veces y era mayor", cuenta Rosa, que recuerda cómo el chico le dijo que la esperaba fuera del comedor.