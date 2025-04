El motivo por el que Rosa López quiso acudir a una asociación de personas con Asperger para encontrar el amor: "Me encantan"

El camino a casa de Rosa López estuvo lleno de sorpresas. En este programa de 2023, la cantante hizo un viaje por el tiempo de la mano de Albert Espinosa en el que encontró también a otros compañeros de aventuras, como su hermano. Juntos rememoraban algunos de los juegos de su infancia.

La artista se deshacía en halagos al verle. "Es otro campeón, como tú", le decía a Espinosa. "Es un luchador de la vida, ha pasado por mucho", afirmaba Rosa, aunque él intentaba restarle importancia. "Has luchado como todo, como padre, como hermano", le recordaba el escritor. "Mi mejor amigo en el hospital tenía Asperger y era un chico muy sensible y bonito", rememoraba. "Es lo mejor que te puede pasar en la vida, un chico con Asperger", afirmaba el hermano de Rosa, cuyo hijo, Octavio, tiene Asperger.

"Albert, yo me tiré como cuatro años sin tener relaciones de nada de nada de nada", decía entre risas Rosa. Ella solo quería encontrar el amor. "Justo antes de conocer a Iñaki me planteé ir a la Asociación Asperger de Granada para conocer a un hombre con Asperger. Me encantan. Son tan puros, no mienten, son inteligentes, sensibles...", aseguraba.

El programa rescataba algunas de las fotos familiares más entrañables de su álbum justo antes de decirle adiós a su protagonista. Por supuesto, Albert Espinosa le regalaba su boletín de notas personal.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de 'El camino a casa'.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.