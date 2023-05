Ayer, Jesulín de Ubrique estuvo en 'El Hormiguero' junto a Albert Espinosa para presentar 'El camino a casa', el nuevo programa que estrena laSexta esta noche a las 22:30 horas y que propone a diferentes personalidades volver a recordar cómo era el recorrido desde el colegio hasta su hogar cuando eran niños.

El torero aprovechaba su entrevista con Pablo Motos para recordar algunos detalles de su infancia, donde asegura que "no he sido el alumno estrella, pero me defendía": "Ya por mi profesión faltaba mucho, porque estaba más tiempo fuera", explica Jesulín, que sin embargo afirma que "cuando nos daban las vacaciones, me encantaba ir a por los libros y forrarlos".

"He sido feliz con mi profesión porque nadie me ponía una pistola en el pecho", afirma el diestro, que tomó la alternativa a los 16 años, y que también comentaba que "he tenido una responsabilidad muy grande, independientemente de que me estaba jugando la vida": "Dependían de la decisión de un niño muchas familias", expresa rotundo.