Albert Espinosa y Jesulín de Ubrique visitan 'El Hormiguero' para presentar 'El camino a casa', el nuevo programa que estrena laSexta esta noche a las 22:30 horas. En esta entrevista, repleta de sorpresas y momentos emocionantes, el célebre escritor, creador del éxito televisivo 'Pulseras Rojas', desvela qué fue lo que le empujó a presentar este novedoso formato.

"Es una idea que tenía desde los 14 años: es el camino desde el colegio hasta casa, el camino que ha hecho mucha gente. Lo hago con gente famosa y me interesaba no saber quiénes son, sino quiénes eran. La idea me vino de un amigo del hospital. Era el más inteligente, el más listo. No sobrevivió, pero era el 'top'. Él siempre soñaba con volver a hacer el camino a casa, que lo había perdido en el colegio", cuenta Albert Espinosa en el programa de Antena 3.

"Cuando murió, nos regaló a todos relojes de arena con sus cenizas y nos dijo: 'así veréis que la muerte se transforma en vida'", relata. "Nos dejó una lista de deseos y entre ellas estaba hacer el camino a casa", comenta.

Al programa también acudió el protagonista de la primera entrega, Jesulín de Ubrique, que cuenta que cuando él y su familia vieron el resultado "fue un paño de lágrimas". Este viaje a sus recuerdos de la infancia ha sido para él "algo muy emotivo y muy personal", asegura.

Pero Jesulín no ha sido el único en emocionarse. "Hemos sido terroristas de la ternura, y hemos conseguido que todos llorasen, incluido Luis Tosar", se enorgullece el creador de 'El camino a casa'.