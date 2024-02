Los chef y propietarios de los otros restaurantes se disponen a valorar el menú de Francisco Bernad, en su restaurante Pepito Ternera; el cual consta de un entrante de un croquetón de jamón para cada comensal y un plato de migas. "¿Os saben a jamón ibérico?", les pregunta Alberto Chicote. "No", responde tajante Cristina Martínez, copropietaria 'Valdeconsejo', al tiempo que Carlos Gilarte niega con la cabeza. "Es una croqueta del montón", continúa Cristian Yáñez, propietario de 'La Ternasca'.

"Yo me esperaba algo excepcional, entonces, claro, igual lo tengo muy alto", añade Cristina, que ironiza delante del cocinero con que es lo mejor que ha probado en su vida. "¿Cómo va a estar mala? Es imposible". "No quiero decirle la verdad porque a él le importa una mierda lo que yo piense y a mí me importa otra lo que él me conteste", asegura de forma muy contundente, por lo que para ella "va a estar todo estupendo de la muerte", aunque piense lo contrario.

Por su parte, Cristian Yáñez no duda en criticar el sabor de la croqueta: "No le hace justicia al jamón ibérico". Puedes ver este tenso momento en el vídeo principal de la noticia.