“Ya estamos pensando en todos los momentos que compartiremos… Feliz Huelga”

EL ANUNCIO DE IBERIA DE 'ASÍ NOS VA'

Los trabajadores de Iberia siguen con la huelga. Y es que, tras una primera reunión, no han llegado a ningún acuerdo y la directiva mantiene su idea de echar a 3.800 trabajadores y reducir el salario a los que se queden. Como no han solucionado nada, el anuncio de la compañía no ha cambiado, aunque para eso, ya está del equipo de ‘Así nos va’ que lo ha modificado un poco.