El zasca de Bertín Osborne en el musical de su amigo Antonio Banderas: "Yo prefiero estar en mi casa en Sevilla"

Bertín Osborne reconoce ante la prensa que ha sido engañado porque no sabía que iba a ir a ver un musical. "A mí me llamó Antonio (Banderas) y me dijo 'vente al teatro', pero no me dijo más", cuenta a los medios.

Antonio Banderas ha celebrado el estreno de musical 'Gypsy' en el Teatro Apolo de Madrid y al evento acudieron rostros tan conocidos como su amigo Bertín Osborne. "Es la primera vez en mi vida que vengo a un musical. Me he enterado de que es un musical ahora que he entrado", reconoce ante la prensa.

"Me llamó Antonio y me dijo 'vente al teatro' y yo le dije, 'Antonio, que yo estoy en Sevilla", relata. Aún así, accedió a viajar a la capital por insistencia del actor y director. "No me dijo más, no me he enterado de más. Cuando he visto este 'pollo' montado en la puerta... Yo prefiero estar en mi casa, en Sevilla", acaba confesando.

Además, el cantante responde a 'El Turronero', quien afirmaba que acabaría conociendo a su hijo con Gabriela Guillén. "Ya te digo yo que también", zanja Bertín.