La tajante respuesta de Bertín Osborne sobre si va a conocer a su hijo con Gabriela Guillén

"Es la primera vez en mi vida que voy a un musical, me he enterado cuando he entrado", cuenta Bertín Osborne sobre cómo recibió la llamada de Antonio Banderas para ir al teatro sin saber qué pasaba.

Antonio Banderas ha estrenado su cuarto musical, 'Gypsy', en el teatro Apolo, en Madrid, donde han acudido muchos rostros conocidos como Santiago Segura, Loles León o Bertín Osborne. "Espero que la promoción la hagan mejor que cuando se estrenó en Málaga", destaca Alfonso Arús, que explica que él todavía está esperando una respuesta y afirma, irónicamente: "El departamento de promoción lo hizo magníficamente bien".

Por otro lado, el presentador enseña la reacción de Bertín Osborne al reconocer que ha sido engañado para ir: "Es la primera vez en mi vida que vengo a un musical, me he enterado que es un musical ahora que he entrado". "A mí me llamó Antonio y me dijo que viniera al teatro, no me dijo más", explica Bertín Osborne, que destaca que prefiere estar en su casa, en Sevilla.

Además, el cantante contesta a las palabras de su amigo 'El Turronero' en las que afirmaba que acabaría conociendo a su hijo con Gabriela Guillén. "Ya te digo yo que también", concluye tajante Bertín Osborne.