La yaya Encarna se hace viral por su habilidad para toda la familia por menos de 20 euros: esta es la magnífica receta

Comer bien, sano, rico y barato es posible, y la yaya Encarna, que se ha hecho viral gracias a vídeos como el que hoy te mostramos en Aruser@s, nos lo demuestra.

La yayaEncarna tiene la solución para que tú y toda tu familia comáis sano, rico y barato. Con ese fin, la mujer comparte en redes socialesvídeos como el que hoy podemos ver en Aruser@s en el que desgrana el paso a paso de las recetas más deliciosas, desde la compra en el supermercado hasta la llegada del plato a la mesa.

En esta ocasión, la señora nos sorprende con un pollo con patatas, que puede ser típico, sí, pero como todos los buenos clásicos, nunca falla. Y lo mejor de todo, es que así come toda la familia por menos de 20 euros.

"Cebollas, 3,90 euros. Patatas, 5,20 euros. Ajos, 1,85 euros", enumera mientras se hace con todos los ingredientes.

El secreto de este manjar reside en las almendras machacadas con ajo. Un tip que te invitamos a probar.

