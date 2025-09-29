Ahora
El vídeo de la receta casera para curar la resaca de un joven y su abuela: limón, naranja y embutido para hacer el limón serrano

Típico de Salamanca

El vídeo de la receta casera para curar la resaca de un joven y su abuela: limón, naranja y embutido para hacer el limón serrano

Este remedio casero para acabar con la resaca se ha convertido en viral, pero no es nada nuevo. La receta es tradicional de Salamanca y lleva limón, naranja, chorizo, salchichón, huevo... y bueno, de todo.

Si has tenido un fin de semana ajetreado y quieres empezar el lunes con buen pie, te animamos a que pruebes esta receta que te va a quitar la resaca, aunque intuimos que también el apetito. El vídeo de @hernanavarooo con la explicación sobre cómo se hace este plato típico de Salamanca se ha convertido en viral y ahora llega también a Aruser@s. En él, un joven y su abuela nos enseñan el paso a paso de la limonada o el limón serrano.

"Ingredientes: naranja -la vamos a pelar y la troceamos-, limones -los pelamos y echamos encima de las naranjas-, embutido -esto te puede parecer un poco raro, pero haznos caso- chorizo, salchichón, lomo y jamón y huevos cocidos -las claras las cortamos y las echamos en la ensalada y las yemas las reservamos", cuentan a dúo la señora y su nieto.

Ahora llega el turno de la salsa, que se hace con un ajo, las yemas de los huevos, un chorrito de vinagre, un poco de agua y un buen chorro de aceite. Ahora, machacamos todo y lo echamos por encima del plato... y a olvidarse del dolor de cabeza que las cervecitas nos producen al día siguiente, o al menos, eso es lo que prometen los dos cocineros.

Sin embargo, Alfonso Arús no está tan convencido de poder llegar siquiera a probarlo y menos, con el estómago revuelto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | Inundaciones, rescates y un barranco desbordado en Aldaia por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana
  2. Así es el visado para migrantes que propone el PP: por puntos y para quien "conoce mejor" la cultura española
  3. Una reunión de paz con muy poco consenso: la propuesta de EEUU con 21 puntos no convence ni a Israel ni a Hamás
  4. Hacienda concluye que los contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez podrían haber incurrido en "fraude de ley"
  5. Elvira Lindo mira a su abismo personal y reflexiona sobre la vida, la muerte y la salud mental: "Siempre sale algo que me lleva a seguir"
  6. Bad Bunny será la actuación estrella del descanso de la Super Bowl 2026