El vídeo de la receta casera para curar la resaca de un joven y su abuela: limón, naranja y embutido para hacer el limón serrano

Este remedio casero para acabar con la resaca se ha convertido en viral, pero no es nada nuevo. La receta es tradicional de Salamanca y lleva limón, naranja, chorizo, salchichón, huevo... y bueno, de todo.

Si has tenido un fin de semana ajetreado y quieres empezar el lunes con buen pie, te animamos a que pruebes esta receta que te va a quitar la resaca, aunque intuimos que también el apetito. El vídeo de @hernanavarooo con la explicación sobre cómo se hace este plato típico de Salamanca se ha convertido en viral y ahora llega también a Aruser@s. En él, un joven y su abuela nos enseñan el paso a paso de la limonada o el limón serrano.

"Ingredientes: naranja -la vamos a pelar y la troceamos-, limones -los pelamos y echamos encima de las naranjas-, embutido -esto te puede parecer un poco raro, pero haznos caso- chorizo, salchichón, lomo y jamón y huevos cocidos -las claras las cortamos y las echamos en la ensalada y las yemas las reservamos", cuentan a dúo la señora y su nieto.

Ahora llega el turno de la salsa, que se hace con un ajo, las yemas de los huevos, un chorrito de vinagre, un poco de agua y un buen chorro de aceite. Ahora, machacamos todo y lo echamos por encima del plato... y a olvidarse del dolor de cabeza que las cervecitas nos producen al día siguiente, o al menos, eso es lo que prometen los dos cocineros.

Sin embargo, Alfonso Arús no está tan convencido de poder llegar siquiera a probarlo y menos, con el estómago revuelto.

